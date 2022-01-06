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Пяти знакам зодиака предрекли проблемы с деньгами в январе

Дарья Муромская

Общество
Пяти знакам зодиака предрекли проблемы с деньгами в январе
Фото: Pexels

Представители пяти знаков зодиака в текущем месяце могут столкнуться с финансовыми трудностями. С чем они связаны и можно ли их предотвратить, рассказала таролог и парапсихолог Саона.

Рак

Наконец Раки могут признать, что недостаточно упорствуют для достижения профессиональных целей. Месяц как раз подойдет для реализации ваших проектов, главное — приложить немного усилий, и все получится. Однако толчком к изменениям, скорее всего, послужит неудовлетворенность финансовой ситуацией.

Лев

Львам в январе предстоит принять нелегкое решение в плане семейных финансов. Отложенные деньги, которые планировалось потратить на личные блага, могут понадобиться уже сейчас. Не стоит расстраиваться по этому поводу: что ушло, то вскоре придет вновь.

Дева

Месяц выдастся нелегким в отношении финансов, хотя и откроет новые перспективы. Девы получат несколько интересных предложений, с которыми в любом случае придется справиться. Примените творческий подход к делу: так вы сможете добиться большего результата.

Пяти знакам зодиака предрекли проблемы с деньгами в январе Саона посоветовала Близнецам почаще общаться со второй половинкой / Фото: Из личного архива Саоны

Скорпион

Скорпионам следует проявить инициативу во всех сферах жизни. Найдите новый удачный проект, который по достоинству может быть оценен руководителями, проводите романтические прогулки со спутником жизни. В ваших руках добиться гармонии, однако в этом месяце финансовых проблем будет трудно избежать.

Козерог

Козерогам в январе не стоит делать поспешных шагов, не имея запасного выхода из ситуации. Ваши финансы могут пострадать из-за ваших принципов. Поубавьте свой пыл, иначе можете оказаться в затруднительном положении.

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