«Европа забыла Украину»: посол заявил, что в Европе забыли о стремлении Киева в ЕС

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Стремление Украины войти в Евросоюз — забыто Европой. Об этом в пятницу, 7 января, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

— Что касается Евросоюза, это требование и желание со времен майдана, тогда выступали не только против Януковича, но, прежде всего, за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии, — передает РИА Новости слова Мельника.

Кроме этого, посол призывает Брюссель к принятию более смелых решений, касающихся вопроса членства Украины в Европейском союзе.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

13 декабря заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков заявил, что если НАТО и США проигнорируют требования России о гарантиях безопасности, российская сторона может дать военный ответ. По его словам, в таком случае может начаться новый виток конфронтации.

В тот же день президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию на Украине и продвижение НАТО на восток. Российский лидер, как уточняется, привел примеры «деструктивной» линии Киева касательно срыва Минских соглашений. Он также обвинил Украину в обострении обстановки на линии соприкосновения, в том числе при помощи использования запрещенных тяжелых вооружений и ударных беспилотников. В связи с этим Путин заявил о необходимости начать переговоры для создания договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток.