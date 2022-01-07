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Четыре скоропомощных комплекса построят в Москве в текущем году

Полина Долганова

Город
Четыре скоропомощных комплекса построят в Москве в текущем году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Стационарные комплексы скорой помощи строятся на территориях четырех многопрофильных больниц в Москве. Их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь комплексов составит 68 тысяч квадратных метров. Объекты смогут принимать до 1200 пациентов за день.

Комплексы возводятся на территориях Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, клинической больницы имени С.П. Боткина, а также больниц имен О.М. Филатова В.М. Буянова.

В новых зданиях медики смогут оказывать горожанам первую помощь, проводить диагностику и лечение.

В настоящее время специалисты ведут на объектах монолитные работы. Рабочие начинают возводить перегородки и монтировать инженерные сети, передали на официальном сайте мэра Москвы.

2 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с каждым годом в столице появляется все больше оснащенных высокотехнологичным оборудованием медицинских объектов, где жители могут получить качественную помощь. Например, в ближайшие годы планируется построить свыше двух миллионов квадратных метров медицинских объектов.

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