Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством и пожелал им всегда помогать тем, кто нуждается в поддержке. Об этом глава города написал в пятницу, 7 января, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Сердечно поздравляю с Рождеством Христовым! Этот великий праздник дарит нам радость, добро и любовь. Мы стараемся в эти дни быть внимательнее друг к другу, откликаемся на чужую беду, помогаем тем, кто нуждается в поддержке, — написал мэр.

Он уточнил, что совершать добрые поступки важно всегда, вне зависимости от праздника.

7 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа. Отмечается, что он находится на территории его резиденции, которая расположена в подмосковном Ново-Огареве.

В 2021 году Путин встречал Рождество в церкви Николы, которая находится на острове Липно в Новгородской области. Также лидер государства несколько раз посещал рождественские литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.