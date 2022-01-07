Скончался экс-начальник российского Генерального штаба Анатолий Квашнин

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Бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России и генерал армии Анатолий Квашнин скончался в Москве в пятницу, 7 января. Об этом сообщил глава аппарата Клуба российских военачальников Николай Дерябин.

— Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида, — добавил он.

Дерябин уточнил, что время и место прощания с генералом будут определены близкими погибшего позже.

Квашнин служил начальником Генштаба в период с 1997 по 2004 год, пишет ТАСС.

В 2009 году у Анатолия Квашнина заподозрили болезнь почек. Источники сообщали, что генерал проходил обследование, по результатам которого было принято решение о госпитализации. Тогда источник отказался рассказать, насколько серьезными оказались проблемы Квашнина со здоровьем.

Генерал армии Квашнин был назначен полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе в сентябре 2004 года. До этого его карьера была связана с армией. Он прошел путь от начальника штаба (заместителя командира танкового полка) до начальника Генштаба Вооруженных сил РФ (первого заместителя министра обороны РФ).