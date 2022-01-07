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Латыпов пропустит спринт на этапе КМ в Оберхофе из-за положительного теста на COVID

Полина Долганова

Спорт
Латыпов пропустит спринт на этапе КМ в Оберхофе из-за положительного теста на COVID
Фото: ВКонтакте / Сборная России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов не будет принимать участие в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за положительного результата теста на COVID-19. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили представители Союза биатлонистов России в своем аккаунте в Twitter.

Уточняется, что спортсмен сдал еще один тест, результат которого пока неизвестен. При этом на спринт, который состоится 8 января, россиянин уже не заявлен.

Этап Кубка мира состоится в городе Оберхоф в Германии с 7 по 9 января.

Недавно телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и музыкант Дмитрий Губерниев 29 декабря дал концерт в Москве со своей музыкальной группой Guber Band. Лауреат четырех премий ТЭФИ рассказал «Вечерней Москве» о современном телевидении, спорте, конфликтах и любви к музыке.

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