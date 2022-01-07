Латыпов пропустит спринт на этапе КМ в Оберхофе из-за положительного теста на COVID

Фото: ВКонтакте / Сборная России по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов не будет принимать участие в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за положительного результата теста на COVID-19. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили представители Союза биатлонистов России в своем аккаунте в Twitter.

Уточняется, что спортсмен сдал еще один тест, результат которого пока неизвестен. При этом на спринт, который состоится 8 января, россиянин уже не заявлен.

Этап Кубка мира состоится в городе Оберхоф в Германии с 7 по 9 января.

Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе.



Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления!



📷 Nordic Focus pic.twitter.com/9wK10fIR39 — Биатлон России (@russianbiathlon) January 6, 2022

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