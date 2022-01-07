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Народный календарь. Что подарит счастье в Собор Пресвятой Богородицы, 8 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что подарит счастье в Собор Пресвятой Богородицы, 8 января
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

8 января — церковный праздник. На следующий день после Рождества Христова Православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы.

8 января Православная церковь восхваляет Богоматерь, родившую Спасителя. Собором этот день называют потому, что в отличие от других праздников, посвященных Богородице, 8 января проводят общее празднование и других лиц, близких Иисусу Христу и Деве Марии.

Совершается память: царя Давида, который был предком по плоти Иисуса Христа; святого Иосифа Обручника, мужа Богородицы; святого Иакова — сына от первого брака святого Иосифа и брата Иисуса, который сопровождал Иосифа, Марию и Иисуса, во время бегства в Египет.

8 января нужно выносить из дома хлам и битую посуду. Это принесет счастье.

В этот день малышей принято поднимать выше головы, чтобы они росли здоровыми и красивыми.

Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в жилище и угостите чем-то вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

У столяров и музыкантов в этот день работа спорится.

Приметы погоды:

Снег к рукам прилипает — к теплу. Если зяблики запели, скоро потеплеет Пригоревшая в этот день каша — к снегопаду. Если вороны собираются в стаи и кружатся, то скоро будет вьюга.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что подарит счастье в Собор Пресвятой Богородицы, 8 января

Именины отмечают: Александр, Анфиса, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин, Мария.

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