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Лукашенко сообщил, что выбрал более жесткий курс на сохранение суверенитета Белоруссии

Виктория Сикерина

В мире
Лукашенко сообщил, что выбрал более жесткий курс на сохранение суверенитета Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия выбрала более жесткий курс на сохранение независимости и суверенитета страны. Такое мнение выразил президент государства Александр Лукашенко в пятницу, 7 января.

Он отметил, что 2022 год станет непростым для всей мировой политической арены, а также не исключил серьезные изменения.

— Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, — объяснил Лукашенко.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что страна продолжит укреплять партнерские и дружеские отношения с Россией, Казахстаном и Украиной. В последнем из перечисленных государств, по его словам, крайне обездолили народ, что необходимо остановить.

— И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно, — цитирует слова Лукашенко издание «БелТа».

В четверг, 6 января, президент Белоруссии заявил, что участники беспорядков в Казахстане должны пойти на мирное урегулирование конфликта и конструктивный диалог с властью, в особенности с лидером государства Касым-Жомартом Токаевым.

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