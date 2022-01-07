Коронавирус подтвердился у канцлера Австрии Карла Нехаммера

Фото: bundeskanzleramt.at

Коронавирусная инфекция подтвердилась у канцлера Австрии Карла Нехаммера, который накануне сдал положительный тест на заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства политика в пятницу, 7 января.

Уточняется, что до этого Нехаммер имел контакт с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19. Сам канцлер уже трижды прошел вакцинацию от инфекции.

В настоящий момент он находится дома на карантине, однако, продолжает работать. Примечательно, что у семьи политика коронавирус не подтвердился.

— Нет причин для беспокойства, чувствую себя хорошо. Я призываю, прививайтесь, сделайте бустерную прививку. Это с большой вероятностью защитит от тяжелого течения болезни, — цитирует РИА новости слова Нехаммера.

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 16 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 11 процентов заболевших не имели клинических симптомов болезни. После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 22 035 пациентов.

6 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели.