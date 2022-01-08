Госдеп: призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО являются проблематичными

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Соединенные Штаты Америки назвали проблематичными требования России о выводе ядерного оружия с территория стран-членов НАТО. Об этом в субботу, 8 января, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента.

— Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом, — приводит РИА Новости слова представителя.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Совет Россия — НАТО состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».