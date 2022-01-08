Эксперт Роспотребнадзора назвала редкими изменения вкуса и запаха при «омикроне»

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Такие симптомы, как изменения запаха и вкуса, редко проявляются у людей, болеющих штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— В случаях заражения вариантом «омикрон» характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко, — цитирует специалиста РИА Новости.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

Недавно аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» о том, возможно ли заразиться штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» на улице. По его словам, даже в зимний период маска остается надежным способом защиты от COVID-19 на улице. Также он отметил, что в холодную погоду можно заменить маску на шарф.