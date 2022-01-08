На Украине назвали главную причину всех проблем с газом

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Украина сама породила проблемы с транзитом газа, которые могут грозить ей из-за трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.

— Проблема с «Северным потоком — 2». Это проблема, которую породила Украина. Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году, когда Россия и Германия предложили (Киеву — прим. «ВМ») создать газотранспортный консорциум, — напомнил специалист.

Эксперт также добавил, что со временем стороны убедились в том, что Украина является ненадежным партнером. Именно это стало причиной строительства новых трубопроводов.

Атаманюк заключил, что все страны действуют исходя из собственных интересов, передает РИА Новости.

23 декабря стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем в вопросе запуска трубопровода «Северный поток — 2». Она отметила, что энергетическая безопасность будет играть ключевую роль при принятии решений по данной тематике.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.