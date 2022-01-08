Столичные уличные парковки с повышенными тарифами будут платными 9 января

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Уличные парковки в Москве с повышенными тарифами — 380 и 450 рублей в час днем и 200 рублей ночью — будут платными в воскресенье, 9 января.

Парковки с иными тарифами останутся бесплатными.

При этом с 10 января плата за парковки вернется и будет осуществляться в обычном режиме, напомнили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Все уличные автостоянки в столице были объявлены бесплатными в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель городского дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, бесплатными стали даже те парковки, которые расположены в Центральном административном округе (ЦАО) города.