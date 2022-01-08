Слуцкий прокомментировал статью NYT с картой якобы расположения войск РФ у Украины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Западные СМИ публикуют информацию о якобы вторжении России на Украину, чтобы Москву можно было обвинять в ходе предстоящих переговоров по гарантиям безопасности. Об этом в субботу, 8 января, заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Такое мнение он выразил в ответ на публикацию в газете The New York Times карты с расположением российских войск у границ с Украиной.

— Интересно, на что и на кого рассчитана публикация подобной чуши, когда Россия уже устала говорить об отсутствии каких-либо планов вторжения на Украину? Таким образом, очевидно, создается нужный информационный фон, чтобы Запад имел возможность снова «нападать и обвинять» Москву по надуманным поводам, — отметил политик в своем Telegram-канале.

Накануне газета The New York Times опубликовала карту возможного расположения ВС РФ на российско-украинской границе. Как заявили в издании, карта составлялась на основе данных чиновников с Украины и из стран Запада. Также в составлении материала принимали участие независимые военные аналитики, которые анализировали спутниковые снимки. Из карты следует, что в настоящее время вдоль границы с Украиной находятся 100 тысяч военных.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий.

Совет Россия — НАТО по гарантиям безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.