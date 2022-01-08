США заявили, что не будут обсуждать с Россией военное присутствие в Европе

Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты не планируют обсуждать на предстоящих переговорах с Россией возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. Об этом в субботу, 8 января, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

— Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня, — заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что американская сторона в рамках диалога с Москвой готова обсудить возможность обоюдных ограничений военных учений.

— Россия заявляет, что учения США и НАТО угрожают ее безопасности. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров, — отметил представитель администрации в ходе телефонного брифинга.

До этого США издание Washington Post со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что на предстоящих переговорах в Женеве планируется обсуждение вопросов размещения ракет и масштаб военных учений в Европе, пишет РИА Новости.

Совет Россия — НАТО по гарантиям безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».