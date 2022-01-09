Мужчина в Москве избил молотком малолетнего племянника и покончил с собой

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мужчина избил молотком несовершеннолетнего племянника. После этого злоумышленник покончил с собой, сообщается в субботу, 8 января.

Уточняется, что преступление произошло на северо-востоке Москвы. 37-летний мужчина переболел COVID-19, после чего стал вести себя неадекватно.

Вечером он поужинал с семьей, после чего зашел в комнату к племяннику и несколько раз ударил мальчика молотком по голове. Окровавленный ребенок убежал от нападавшего и закрылся в ванной комнате. Злоумышленник после этого покончил с собой.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает РЕН ТВ.

Суд арестовал подозреваемую в убийстве своей десятимесячной дочери в Подмосковье. Днем 4 января в деревне Гаврино подозреваемая вышла на прогулку вместе со своим ребенком. Во время прогулки женщина, предположительно, задушила свою 10-месячную дочь, а затем закопала ее тело в снегу в лесном массиве поблизости.