Юрист рассказал о послаблениях для должников по кредитам в 2022 году

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что рост просроченной кредиторской задолженности и сложная экономическая ситуация диктуют необходимость принятия мер по защите права должников сохранять часть получаемого дохода, который необходим для нормального существования. Поэтому в 2022 году тех, кто задолжал банкам и не может вовремя вернуть деньги, ожидают некоторые послабления.

С 1 января граждане могут обратиться в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или ведется исполнительное производство о наложении взыскания на их доходы, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов в размере прожиточного минимума, рассказал специалист.

— Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, — пояснил он.

Соловьев отметил, что банк не сможет обратить взыскание на эту защищенную законом сумму. Также при наличии у должника лиц, которые находятся на иждивении, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

Юрист добавил, что некоторых категорий должников данное нововведение не коснется. Речь идет о тех, кто задолжал алименты или должен возместить вред, причиненный здоровью, или в связи со смертью кормильца, или возместить ущерб, причиненный преступлением, передает агентство «Прайм».

Путин подписал закон о запрете списывать соцвыплаты со счетов за долги. Согласно новому закону, банкам теперь запрещено списывать единовременные социальные выплаты, которые россияне получают по решению кабмина или главы государства, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой из таких выплат.