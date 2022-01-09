Ученые назвали самый полезный хлеб

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Исследователь Института здравоохранения и социального развития Финляндии Ниина Каартинен рассказала, что ржаной хлеб является самым полезным, в нем содержатся особо значимые пищевые волокна. Только от одного употребления ржаного хлеба женщины получают в среднем 20 процентов клетчатки, а мужчины — 30 процентов.

Ученый добавила, что ржаной хлеб — важный источник витаминов группы B, таких как тиамин и фолиевая кислота. Зерновые продукты и выпечка обычно обеспечивают взрослому человеку примерно четверть потребляемого объема тиамина и фолиевой кислоты.

Также каждый кусок ржаного хлеба насыщен минеральными веществами: железом, магнием, цинком, медью и йодом.

Профессор Университета Восточной Финляндии Марьюкка Колехмайнен тоже отметил, что многие полезные свойства ржаного хлеба связаны с содержащейся в нем клетчаткой.

В исследовании Университета Восточной Финляндии отмечается, что обильное употребление ржаных продуктов снижало выработку серотонина в кишечнике.

— Это интересная находка, поскольку увеличение выработки серотонина в кишечнике, похоже, было связано с развитием рисков хронических заболеваний, — сообщил Колехмайнен.

У пристрастия к ржаным продуктам есть и другие плюсы. Например, их употребление положительно влияет на жировой и углеводный обмен в организме. Кроме того, употребление ржаного хлеба может затормозить развитие диабета второго типа.

Регулярное употребление ржаного хлеба положительно влияет на состояние кишечника, поскольку клетчатка поддерживает микрофлору кишечника и способствует его нормальной работе. В исследованиях обильное употребление ржаных продуктов связывают со снижением риска развития рака кишечника, сообщается на портале Helsingin Sanomat.

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