Врач назвал самые эффективные способы подготовиться к рабочим дням после каникул

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В последний день новогодних праздников лучше не заниматься никакими активностями и лечь спать до полуночи. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, утром в первый рабочий день необходимо предпринять некоторые меры, чтобы взбодриться. Так, например, можно сделать зарядку и выпить горячий и бодрящий чай.

— Примите перед сном теплый душ или ванну — теплая вода расслабляет и успокаивает. Минимум за час до сна обеспечьте спокойную обстановку, выключив все гаджеты, исключив громкие звуки и любой свет. Помните, что свет гаджетов не позволяет вырабатываться гормону мелатонину, без которого невозможно заснуть, — отметил специалист.

Он добавил, что в последний день праздников также не стоит употреблять алкоголь и сытно ужинать за 2-3 часа до сна.

Тяжельников добавил, что также важно проветривать комнату свежим воздухом и носить комфортную домашнюю одежду.

По словам эксперта, плохой сон может ухудшить настроение и негативно повлиять на здоровье.

Чтобы взбодриться, врач рекомендует делать зарядку, слушать бодрую музыку и освещать помещение естественным или электрическим светом, передает РИА Новости.

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