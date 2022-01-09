Военные в Норвегии остались без поставок нижнего белья из-за коронавируса

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Норвежская армия столкнулась с проблемами в поставках нижнего белья в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал представитель Организации тылового обеспечения вооруженных сил Ханс Мейзинсет.

По его словам, после демобилизации белье военнослужащих необходимо сдавать обратно для повторного использования новобранцами, однако из-за трудностей в поставках сделать это не представляется возможным.

По словам Мейзинсета, ранее сдача белья после увольнения носила временный характер, однако теперь эта процедура стала постоянной.

Представитель ведомства также рассказал, что военные не могут получить белье необходимых размеров, передает NRK.

8 января стало известно, что ношение тканевой защитной маски в Румынии будет приравниваться к ее отсутствию. Теперь всем без исключения гражданам придется носить либо хирургические маски, либо респираторы FFP2. Нарушителей ждет штраф в размере 570 долларов. Данные меры приняты в связи с быстрым распространением и высокой заразностью штамма «омикрон».