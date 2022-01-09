Американские ученые рассказали об опасности антител после коронавируса

Медсестра лаборатории Лаура Джелилова берет пробу на определение коронавируса в крови / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Антитела, которые вырабатываются у переболевших коронавирусом, могут по ошибке атаковать здоровые клетки и ткани организма. К такому выводу пришли ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе.

По мнению специалистов, спустя несколько месяцев после того, как человек переболел коронавирусом, у него можно наблюдать повышенный уровень антител. Именно они могут вызвать некоторые сбои в организме.

Так, например, у 177 врачей, который перенесли COVID-19 до момента создания препаратов для вакцинации, в течение шести месяцев обнаруживались стойкие антитела, которые вызывали хронические заболевания и нарушения нервной системы, передает РИА Новости.

До этого доктор медицинских наук Сергей Токарев выразил мнение, что иммунная система человека в наибольшей степени подвержена влиянию при агрессивной мутации коронавирусной инфекции «омикрон».