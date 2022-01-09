Движение транспорта ограничат в трех округах Москвы с 10 января

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Авиамоторная улица, 13 Карта всех событий

Движение на некоторых улицах ограничат с 10 января в Лефортове, Зеленограде и в Мещанском районе.

Так, движение транспорта в Лефортове будет ограничено вплоть до 23 апреля из-за строительных работ рядом со станцией «Авиамоторная».

Машины не смогут ездить от дома 12 по Авиамоторной улице до дома 5/16 на шоссе Энтузиастов и от дома 6 по Авиамоторной улице до дома 13 на Энергетической улице.

В Мещанском районе движение будет ограничено по причине реконструкционных работ инженерных сетей между станциями метрополитена «Проспект Мира» и «Сухаревская».

Ограничения введут на участках улиц Дурова, Гиляровского, Астраханского и Большого Балканского переулка.

В Зеленограде ограничения будут вводиться постепенно. Всего они коснутся девяти участков проезда № 4801. Транспорт не сможет проезжать там вплоть до 15 июля, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три новые ветки и 50–60 станций метро откроют в городе в ближайшие несколько лет. Он добавил, что, помимо открытия станций и строительства новых веток метрополитена, планируется завершение Большой кольцевой линии, а третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) откроют в 2023–2024 годах.