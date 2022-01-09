Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не пойдет на односторонние уступки в пользу США

Фото: МИД РФ

Россия не планирует идти на односторонние уступки, которых ждут в Соединенных Штатах. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.

Такое мнение он выразил, говоря о предстоящем саммите о гарантиях безопасности, который состоится в Женеве.

По его словам, Штаты предпочитают манипуляции конструктивному диалогу.

Он уточнил, что Россия разочарована теми сигналами, которые поступают от западных коллег накануне переговоров.

— Нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Совет Россия — НАТО по гарантиям безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.