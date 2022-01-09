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Шойгу: Информационная война сейчас идет на всех фронтах

Полина Долганова

Общество
Шойгу: Информационная война сейчас идет на всех фронтах
Фото: Минобороны РФ

В настоящее время информационная война в мире идет на всех фронтах, и Россия не имеет права потерпеть в ней поражение. Такое мнение в воскресенье, 9 января, выразил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

— Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война, — сказал министр в эфире телеканала «Звезда».

Накануне газета The New York Times опубликовала карту возможного расположения ВС РФ на российско-украинской границе. Как заявили в издании, карта составлялась на основе данных чиновников с Украины и из стран Запада. Также в составлении материала принимали участие независимые военные аналитики, которые анализировали спутниковые снимки. Из карты следует, что в настоящее время вдоль границы с Украиной находятся 100 тысяч военных.

До этого, 1 ноября, телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

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