Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах с вечера 9 января

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Москвичей ожидают снежные заносы, гололед и метель вечером в воскресенье, 9 января. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города.

Уточняется, что период предупреждения будет действовать с 19:00 воскресенья, 9 января, до 12:00 понедельника, 10 января.

Порывы ветра в этот период могут достигать от 7 до 12 метров в секунду.

Водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах, а пешеходам — держаться подальше от шатких конструкций и деревьев.

— Понадобится помощь экстренных служб вам или другим людям — звоните по телефону 101 или 112, — заключили в департаменте.

В воскресенье, 9 января, погоду в столичном регионе будут определять северо-западная периферия антициклона и влияние фронтальной зоны с запада. При облачной погоде во второй половине дня пройдет снег интенсивностью от небольшого до умеренного. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.