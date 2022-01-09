Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах с вечера 9 января
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Москвичей ожидают снежные заносы, гололед и метель вечером в воскресенье, 9 января. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города.
Уточняется, что период предупреждения будет действовать с 19:00 воскресенья, 9 января, до 12:00 понедельника, 10 января.
Порывы ветра в этот период могут достигать от 7 до 12 метров в секунду.
Водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах, а пешеходам — держаться подальше от шатких конструкций и деревьев.
— Понадобится помощь экстренных служб вам или другим людям — звоните по телефону 101 или 112, — заключили в департаменте.
В воскресенье, 9 января, погоду в столичном регионе будут определять северо-западная периферия антициклона и влияние фронтальной зоны с запада. При облачной погоде во второй половине дня пройдет снег интенсивностью от небольшого до умеренного. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.