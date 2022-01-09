Иммунолог назвал способ защитить здоровые клетки от опасных антител

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Возникновение аутоиммунных реакций в организме, зафиксированное учеными в различных странах мира у переболевших коронавирусом, — не новое явление. Оно встречается довольно часто после перенесенных заболеваний, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Об опасности антител, возникших после коронавируса, ранее заявляли ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе. Они установили, что через несколько месяцев после того, как человек вылечился от COVID-19, у него наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

Эти выводы подтвердил тот факт, что у 177 медицинских работников, перенесших болезнь до появления вакцин, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в издании Journal of Translational Medicine.

— Аутоантитела вызывает не только коронавирус, — пояснил Болибок в беседе с «Вечерней Москвой». — Они могут появиться из-за большого количества бактериальных инфекций, из-за банального стрептококка, сальмонеллы, кишечной палочки и так далее. Вирусы тоже могут их вызывать. Наиболее частые проблемы бывают из-за герпетических инфекций. Та же корь провоцирует аутоиммунный процесс.

При коронавирусе появление аутоиммунных реакций можно предотвратить только посредством прививки, считает эксперт. Ее нужно сделать заранее, чтобы заболевание прошло в наиболее легкой форме и не было ярко выраженных воспалительных процессов, после которых возникают аутоиммунные реакции.

— Другого варианта нет. Проблема в том, что это взаимодействие генетики двух организмов: человека и коронавируса. На генетику человека в этом отношении мы повлиять не можем. Но если у человека есть предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям, то, к сожалению, ничего не сделаешь. Надо только лечить, — добавил иммунолог.

При этом борьба с аутоиммунными процессами — долгая история, уточнил эксперт.

— Постинфекционные антитела обычно исчезают через несколько месяцев после болезни. Псевдоаутоиммунные, то есть связанные с инфекцией, тоже могут исчезнуть через несколько месяцев, а могут и не исчезнуть. Бывает, что инфекция как спусковой крючок срабатывает и у человека начинается развернутый полномасштабный аутоиммунный процесс. Например, у переболевших паротитом часто бывает аутоиммунный сахарный диабет. Там ничего не сделаешь — остановить возможно только после серьезных лекарственных вмешательств, — заключил Болибок.