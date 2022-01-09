Умер бывший голкипер «Анжи» Виктор Чакрыгин

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывший вратарь «Анжи» петербуржец Виктор Чакрыгин скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.

Причина смерти футболиста не называется, однако ранее в социальных сетях появилась информация, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. К 2016 году Чакрыгин перенес три инсульта.

— Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб команды, а также футболисты «Анжи» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора — цитирует сообщение «Чемпионат».

Виктор Чакрыгин воспитывался в санкт-петербургской «Смене». В разное время спортсмен играл за махачкалинские клубы «Динамо» и «Анжи», а пензенский «Зенит» и орловских «Русичей». В составе «Анжи» Чакрыгин с 2008 по 2009 год провел 6 матчей и пропустил 8 голов.