Боррель пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации конфликта на Украине

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Россия будет иметь «огромные последствия» в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в воскресенье, 9 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России, — написал Боррель в личном блоге, который посвящен предстоящим переговорам с Россией по архитектуре европейской безопасности, пишет РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС сообщил, что Евросоюз считает необходимым диалог с Москвой относительно безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза.

До этого Боррель выступил с заявлением, что требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения НАТО на восток являются неприемлемыми. По его словам, РФ впервые представила свои условия в письменном виде, чего никогда не происходило ранее. По словам Борреля, так делают только те, кто «чувствует себя победителем». Он добавил, что ЕС не согласен со многими решениями Москвы, которые касаются внешней и внутренней политики.

Совет Россия — НАТО по вопросам гарантий безопасности состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий совет должен проходить в условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.