Бизнесмен Потапенко раскритиковал идею забирать у богатых до половины дохода

Фото: Пресс-служба Госдумы

Инициатива увеличить до 50 процентов налоги для богатых россиян является популизмом, она ударит по незащищенным слоям населения страны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал предприниматель и видеоблогер Дмитрий Потапенко.

— Зарплату россияне, о которых все читают в газетах, не получают. И в 90 процентах случаев это коснется увеличения расходов тех же самых россиян по причине того, что это выльется у топ-менеджеров в увеличение расходов на топливо и на все остальное, что мы получим и в росте цен, — отметил бизнесмен.

По его словам, если речь идет о желании бороться с социальной несправедливостью, то для этого необходимо не увеличивать налоги на доходы богатых россиян, в число которых еще неизвестно, кто попадет, а снижать налоги для самых нищих.

— У россиян с минимальной заработной платой должны быть нулевые налоги на доходы, на имущество и так далее. Нужно вернуть труд гражданам и освобождать надо труд. Те, кто ревут о социальной справедливости от россиян, зажравшихся от собственных доходов, хотят контролировать этих несчастных необнищавших россиян. Потому что сначала деньги отсасываются в федеральный центр, а затем благосклонно спускаются вниз, в зависимости от благосклонности к губернатору. Не надо путать теплое с мягким, — добавил Потапенко.

Идею увеличить налоги для богатых ранее высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. По его словам, при доходах выше 10 миллионов рублей в год в России необходимо ввести налог в размере 25 процентов от ставки НДФЛ, а для тех, кто зарабатывает больше, — до 40–50 процентов.

Парламентарий пояснил, что сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10–15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей, и такая разница в доходах может раздражать людей, учитывая еще и тот факт, что банки условных олигархов могут обанкротиться, в результате чего страдают обычные граждане.