Экс-замглавы Минпросвещения Ракова спасла жизнь сокамернице в СИЗО

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Бывшая заместитель главы Минпросвещения России Марина Ракова, которая обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, спасла жизнь сокамернице в московском СИЗО-6 «Печатники». Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, посетившая экс-чиновницу в изоляторе.

По ее словам, сокамерница Раковой предприняла попытку суицида.

— Когда бывшая чиновница это увидела, то оказала своей сокамернице первую помощь и позвала надзирателей, что помогло предотвратить трагедию, — приводит слова Меркачевой ТАСС.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии уточнила, что в настоящее время Ракова находится в камере, рассчитанной на 40 человек. Она добавила, что среди сокамерниц экс-замглавы Минпросвещения есть женщины, обвиняемые в хранении или перевозке наркотиков, в том числе и те, кто сами употребляли до заключения наркотические вещества.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По версии следствия, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году. Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

28 сентября 2021 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года. Позже срок ареста продлили до 6 марта 2022 года.

17 ноября стало известно, что в деле Раковой появился новый эпизод. Следователи подозревают некоторых обвиняемых в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Еще одно обвинение Раковой предъявили 2 декабря. По версии правоохранителей, Ракова фиктивно трудоустроила Стеценко в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В общей сложности в качестве заработной платы и ежемесячных премий Стеценко было перечислено более 9 миллионов рублей.