Захарова назвала Минские соглашения «живой водой» для Украины

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Россия выполнила свои обязательства перед украинским народом, предложив для решения конфликта Минские договоренности, которые являются для Украины «живой водой». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она предложила киевским властям задуматься, что их ждет, «если они не будут выполнять их план жизни».

— Вот есть, знаете, «живая вода», она перед ними, и это Минские договоренности. Вот пусть они задают себе вопрос, а как они будут выживать в собственной стране, а как дальше и чем, и какими обещаниями они будут кормить свое население, если стоящая перед ними настоящая живительная таблетка игнорируется, если они придумывают все что угодно, кроме того плана спасения, который был выработан и им преподнесен, — сказала Захарова в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Официальный представитель МИД уточнила, что Россия выполняет обязательства перед украинскими жителями. К ним относится гуманитарная помощь, принятие решений для урегулирования ситуации, ведение переговоров и предложенные Россией Минские договоренности.

— А то, что Россия не дала физически уничтожить большую, значительную часть украинского народа, проживающую в Донбассе, так это, наверное, первое, за что Киеву стоит благодарить Москву, — отметила Захарова.

В начале января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил с британской коллегой Элизабет Трасс координацию позиций по вопросам противодействия России. Трасс заверила Кулебу в непоколебимой поддержке Украины. Стороны «уверенно» движутся к реализации комплексного пакета сдерживания Москвы, заявил Кулеба.