Врачи назвали пять признаков заболевания почек

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Китайские врачи напомнили, что почки — один из самых важных органов, который отвечает за отвод жидкости и другие функции. Китайская медицина считает, что почки являются источником здоровья тела.

По словам медиков, если почки повреждены или функция органа начинает нарушаться, люди быстрее стареют и легче заболевают. Специалисты назвали пять признаков больных почек.

— Если человек встает слишком рано, чтобы сходить в туалет, или просыпается от того, как сильно ему хочется по-маленькому, это говорит о том, что у него могут быть проблемы с почками. Следует провериться, — рассказали врачи.

Также китайская медицина считает, что почки напрямую связаны с ушами. Если происходит потеря слуха или шум в ушах, то это может указывать на почечную недостаточность. Кроме того, если уши потемнели, а под глазами появились круги, это тоже признак снижения здоровья почек.

По словам врачей, изменения линий на ладони может также говорить о болезни почек.

— Вымойте руки, расправьте ладонь и посмотрите на область ниже мизинца и над линией привязанностей. Если она красноватая и с небольшими продольными линиями, это означает, что здоровье почек недостаточно и иммунитет относительно слаб. Если эта область ладони опухла, это значит, что проблема с почками стала уже очень серьезной, и нужно обратиться ко врачу, — отметили медики.

Боль в пояснице и ночная потливость ладоней тоже могут быть признаком болезни почек, сообщается в издании Sina.

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