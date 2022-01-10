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Прокуратура проверит больницу из-за застолья врачей после смерти пациента

Юлия Курганова

Происшествия
Прокуратура проверит больницу из-за застолья врачей после смерти пациента
Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ

Прокуратура Лесосибирска в Красноярском крае начала проверку из-за «корпоратива» врачей после того, как в больнице скончался пациент. Об этом сообщается на сайте ведомства в воскресенье, 9 января.

Отмечается, что сотрудники больницы находились на рабочем месте в рабочее время, но не помогали пациентам, а отдыхали. Прокуратура даст оценку выполнению должностных обязанностей врачами.

Видео «корпоратива» медработников появилось в телеграм-канале «ЧП Лесосибирск». На кадрах видно, что врачи сидят за столом и выпивают. Сообщалось, что ролик снял 56-летний пациент, который нуждался в срочной помощи, но не дождался ее и умер. Но родственники скончавшегося пациента рассказали, что видео сняли уже после смерти мужчины. По их словам, за 11 дней ему сделали пять операций, но улучшений не было.

В Минздраве сообщили, что застолье медиков и смерть мужчины не связаны друг с другом, но пообещали провести проверку, передает местный портал «Проспект Мира».

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