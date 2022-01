Голос из сериала «Как я встретил вашу маму» Боб Сагет скончался в США

10 января 11:12 Общество

Фото: Behind The Velvet Rope TV / CC BY 3.0

Американский актер и комик Боб Сагет умер на 66-м году жизни. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в Telegram-канале офиса шерифа округа Ориндж в штате Флорида. Причина его смерти не называется. Тело актера обнаружили в номере отеля Ritz-Carlton в Орландо сотрудники. Уточняется, что на нем не было признаков насильственной смерти и следов употребления наркотиков. Боб Сагет прославился благодаря ситкому «Полный дом», где он сыграл персонажа Дэнни Таннера. Он также вел передачу на телевидении «Самое смешное видео Америки» (America's Funniest Home Videos). Помимо этого, Сагет подарил свой голос персонажу Теду Мосби из будущего в популярном сериале «Как я встретил вашу маму».

