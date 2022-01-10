Спорткомплекс «Московский транспорт» реконструируют на северо-востоке столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ярославская улица, 12с1 Карта всех событий

Спортивный комплекс «Московский транспорт» (стадион имени Мягкова) филиала «Южный ГУП «Мосгортранс» на северо-востоке столицы отремонтируют. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 10 января.

Он отметил, что после завершения ремонтных работ объект на Ярославской улице станет многофункциональным центром для занятий несколькими видами спорта.

— Город уверенно развивает спортивную инфраструктуру, и реорганизация этого объекта станет еще одним шагом в этом направлении. Основой будущего комплекса станет трехэтажное здание, которое поделят на несколько блоков. В проекте планируется использование витражного остекления, а также клинкерной плитки разных оттенков и фактур, — заявил специалист.

Кузнецов добавил, что общая площадь объекта составит свыше 18 тысяч «квадратов». Здесь предусмотрены спортивные и тренажерные залы, зоны для тенниса и сквоша, ледовая арена и зрительские трибуны.

Дворы комплекса также обновят. Специалисты возведут современные площадки для баскетбола и мини-футбола, организуют беговые дорожки и теннисный корт.

Накануне руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что до апреля 2022 года в городе планируют завершить реконструкцию футбольного стадиона «Москвич».