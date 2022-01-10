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Движение на шоссе Энтузиастов затруднено из-за ДТП с участием грузовика

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на шоссе Энтузиастов затруднено из-за ДТП с участием грузовика
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 13с2 Карта всех событий

В Москве на шоссе Энтузиастов столкнулись грузовик и легковушка. Движение в районе ДТП затруднено. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе дома 13, строение 2, на шоссе Энтузиастов. Столкнулись два автомобиля — легковушка и грузовик.

— Занято две из трех полос. Движение в сторону центра затруднено. По возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении дептранса.

Утром 10 января водитель не справился с управлением и врезался в здание около дома 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. На месте дорожной аварии работали оперативные городские службы. Из-за происшествия движение в сторону центра было затруднено. Позже проезжую часть освободили.

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