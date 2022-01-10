Высота снежного покрова в столице превысила отметку в 32 сантиметра

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Снегомерная линейка утонула на глубину 32 сантиметров на базовой столичной метеостанции к 09:00 по местному времени. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 10 января.

Он отметил, что такой показатель на семь сантиметров превысил январскую норму осадков.

— На соседних столичных метеостанциях в Балчуге и Тушине — 33 и 34 сантиметра соответственно, а в Новой Москве — 38 сантиметров. В Подмосковье самые большие сугробы намело в Серпухове и Павловском Посаде — 37 сантиметров, Черустях — 38 сантиметров, Коломне — 44 сантиметра, — заявил синоптик.

На официальной странице в социальной сети Instagram Тишковец добавил, что в течение понедельника прирост снежного покрова в столице увеличится еще на 3–4 сантиметра.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в Москве выпало 10 процентов январской нормы осадков, которая составляет 42 миллиметра. По его словам, в течение понедельника количество выпавших осадков в городе может увеличиться до восьми миллиметров.