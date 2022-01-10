Более 36 тысяч километров дорог Подмосковья очистили от снега за сутки

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Подмосковье за минувшие сутки было очищено от снега и наледи почти тридцать семь тысяч километров дорог, передает портал «Подмосковье сегодня». Дорожные службы области работают в усиленном режиме.

— Очищено и обработано более 36,6 тысячи километров областных дорог, из которых более трех тысяч — опасные участки, — отметил глава Минтранса области Алексей Гержик.

В порядок также привели более пяти тысяч километров тротуаров и шесть тысяч остановок.

Снегопад в регионе продолжается, поэтому было принято решение вывести на дороги более 2,7 тысячи единиц техники. За метеорологическими и дорожными условиями следят в круглосуточном режиме.

Синоптики отмечают, что обильные снегопады, проходящие в Московской области, образовали в регионе сугробы высотой до 44 сантиметров. Рекордная высота сугробов зафиксирована в Коломне. В течение суток 10 января снежный покров может вырасти еще на 3–4 сантиметра, передает РИАМО.

10 января сообщалось, что столичные коммунальщики продолжают круглосуточную уборку города от снега.