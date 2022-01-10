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Терапевт назвал эффективные способы укрепления иммунитета

Анна Михалюк

Общество
Терапевт назвал эффективные способы укрепления иммунитета
Фото: Pixabay

Врач-терапевт, кардиолог Александр Жуков рассказал, какие методы позволяют укрепить иммунитет.

Доктор отметил, что иммунитет — это огромный конгломерат, который включает в себя и костный мозг, и сосудистую систему, и практически всю лимфатическую и пищеварительную системы. Таким образом, иммунная система находится во всем организме, и относиться к ней как к чему-то отдельному невозможно.

— Чтобы улучшить иммунитет, нужно правильно относиться к своему телу. Во-первых, избегать переохлаждений. Во-вторых, нужно соблюдать водный баланс, чтобы хорошо работала и кровяная система, и пищеварение. В-третьих, питание должно быть организовано правильно, в рационе должно быть достаточно белковой пищи и свежих овощей. Витамины из аптеки — это не полноценные витамины, а лишь их части. В полном виде они находятся в ягодах, фруктах и овощах. Любой заменитель хуже, чем настоящий минерал, поэтому получать их лучше из натуральных продуктов, — сказал доктор в интервью для YouTube-канала «После болезни».

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, терапевт Юрий Серебрянский рассказал, что для укрепления иммунитета необходимы легкие физические нагрузки, например, прогулка по зимнему лесу. Также он назвал другие способы, как укрепить здоровье.

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