Ученые впервые в истории зафиксировали гибель звезды

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Ученые космической обсерватории Кека и Pan-STARRS на Гавайях впервые в истории наблюдений обнаружили гибель звезды. Об этом стало известно в понедельник, 10 января.

Крупный красный светящийся космический объект нашли в 2020 году. Он расположен в 120 миллионах световых лет от нашей планеты.

Спустя некоторое время сверхгигант начал увеличиваться в размерах. Такое явление указало исследователям на скорую гибель небесного светила и его превращение в сверхновую.

Астрономы на протяжении 130 дней следили за угасанием звезды. В результате ее размеры в 10 раз превысили объем Солнца, пишет издание News.ru.

До этого в интернете появились семь предсказаний Стивена Хокинга относительно будущего планеты Земля. Хокинг отметил, что среди угроз для человечества наибольшую опасность представляет температурная катастрофа. Второе место занимает ситуация выхода искусственного интеллекта из-под контроля. Хокинг считает, что компьютеры будут развиваться до бесконечности, что создаст угрозу человечеству — земляне начнут деградировать.