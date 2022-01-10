Синоптик назвал самый морозный день на текущей неделе в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самым холодным днем первой недели после новогодних праздников в Москве станет среда, 12 января. Дневная температура опустится до минус 12 градусов. Об этом рассказал заместитель директора ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в понедельник, 10 января.

Он отметил, что в ночь с 12 на 13 января в городе похолодает до минус 21 градуса. При этом мороз будет сопровождаться потоками северного ветра.

Однако в остальные дни москвичей ожидает комфортная погода. Так, например, во вторник и в четверг температура воздуха днем и ночью достигнет отметки в минус 10 градусов. При этом вторая половина недели прогнозируется теплой.

Суббота станет одним из самых теплых дней. Воздух прогреется до плюс одного градуса.

Также Цыганков напомнил, что на протяжении всех семи дней в Москве будет идти снег. Однако 13 и 14 января горожан ожидают особенно мощные осадки, передает его слова «Москва 24».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в Москве выпало 10 процентов январской нормы осадков, которая составляет 42 миллиметра. По его словам, в течение понедельника количество выпавших осадков в городе может увеличиться до восьми миллиметров.