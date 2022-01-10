Эксперт объяснил, как вернуться к нормальному режиму сна после праздников

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Специалист компании по производству товаров для сна Георгий Семенов дал советы, как вернуться к нормальному режиму сна после праздников.

Эксперт посоветовал не переедать в вечернее время, а также следить за нормой воды. Стоит отказаться от использования различных гаджетов как минимум за час до сна: без голубого свечения экрана, который возбуждающе действует на нервную систему, уснуть будет проще.

Также стоит заранее выключить верхний свет и зажечь свечи. На ночь необходимо плотно задернуть шторы: при полной темноте в организме вырабатывается важный гормон мелатонин.

Специалист не советует заниматься спортом в вечернее время. Тренажерный зал лучше посетить утром, так как вечерние тренировки возбуждают нервную систему.

Эксперт также посоветовал не забывать об ароматерапии: запахи лаванды и мелиссы дополнительно помогут успокоиться и настроиться на сон, передает Life.ru.

Ранее стало известно, в каких регионах России люди чаще сталкиваются с нарушениями сна. Худшее качество сна у жителей СЗФО и Урала: половина людей из этих регионов жалуется на бессонницу из-за тревожности.