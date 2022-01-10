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«Чуть не умер от страха»: шеф-повар Рамзи рассказал об опыте готовки для Путина

Иван Юминов

Общество
«Чуть не умер от страха»: шеф-повар Рамзи рассказал об опыте готовки для Путина
Фото: Youtube / Gordon Ramsay

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи вспомнил, как готовил для президента России Владимира Путина в 2000 году.

— Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра (премьер-министра Великобритании — прим. «ВМ») и президента Путина. Я чуть не умер от страха, — рассказал повар.

Шеф уточнил, что переживал за качество блюд сильнее обычного. Данный опыт был невероятным — лидеры, в частности, задавали ему вопросы о спарже, отметил Рамзи в YouTube-шоу «Келли Кларксон».

4 января сообщалось, что бывший кремлевский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев умер в возрасте 64 лет.

Беляев проработал в Кремле 30 лет, начав карьеру на позиции повара. Оказавшись генеральным директором комбината питания «Кремлевский», он готовил для первых лиц и обслуживал государственные приемы на высшем уровне. В обязанности Беляева входило и обслуживание глав зарубежных государств, приезжающих в Россию с визитом.

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