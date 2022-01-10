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Диетолог Соломатина рассказала, как сбросить лишний вес после праздников

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог Соломатина рассказала, как сбросить лишний вес после праздников
Фото: Pixabay

Тем, кто за время новогодних праздников прибавил в весе, не стоит впадать в панику и подвергать организм еще большему стрессу. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, необходимо вывести из организма лишнюю жидкость, так как за время праздников часто происходит накопление жидкости, а не жиров.

— Жидкость можно убрать. Как ни странно, нужно пить, не допускать обезвоживания. Но пить надо не соки и не бесконечный чай на работе, а просто воду. Можно добавить лимон. Пить надо часто и дробными порциями, — посоветовала диетолог в комментарии «Радио 1».

Помимо этого, по словам Соломатиной, необходимо включить в рацион продукты, богатые калием. Среди них тыква, томатный сок, картофель. Она добавила, что овощи обязательно должны сопровождать каждый прием пищи и составлять не менее половины порции.

Эксперт также посоветовала питаться часто, но небольшими порциями. Приемов пищи в идеале должно быть пять, а завтрак должен быть самым плотным. Ужинать стоит не менее чем за три часа до сна, он должен быть довольно легким.

Ранее диетолог Гинзбург перечислил популярные продукты, которые приводят к болезням.

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