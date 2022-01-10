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Столичная прокуратура подвела итоги 2021 года

Анастасия Колоскова

Происшествия
Столичная прокуратура подвела итоги 2021 года
Фото: Вечерняя Москва

Столичное надзорное ведомство подвело итоги ушедшего года. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, за год количество совершенных преступлений в Москве снизилось на 2,1 процента и составило 143 259.

Среди самых криминальных округов столицы по-прежнему лидирует ЦАО — 20 184 совершенных преступления с начала 2021 года. Далее следуют ВАО и ЮВАО — 17 715 и 15 423 преступления соответственно.

Самым безопасным округом столицы по итогам года оказался Зеленоград. Там было совершено всего 3414 преступлений. Также в тройке самых безопасных округов Новая Москва (6266) и СЗАО (11 781).

Представитель ведомства отметила, что 50 677 преступлений были совершены в общественных местах, а самое распространенное преступление в столице — кража (61 548 случаев с начала года).

До этого стало известно, что Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух фигурантов дела о хищении 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина.

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