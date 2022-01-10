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Инфекционист предупредил о риске возникновения новых мутаций COVID в организме человека

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист предупредил о риске возникновения новых мутаций COVID в организме человека
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Инфекционист Николай Малышев рассказал, каким мутациям может подвергнуться коронавирус в организме больного человека.

По словам специалиста, вирус, находящийся в больном организме, может подвергаться мутациям за счет присоединения частиц другого вируса.

— Могут меняться свойства вируса как в сторону усиления, так и ослабления. Появляются такие свойства как более высокая заражаемость, тяжесть и наоборот. Когда вирус находится в больном организме, он может подвергаться мутациям, — отметил Малышев в комментарии Nation News.

Как отметил эксперт, чем дольше вирус находится в организме, тем больше изменений может проходить. Чем больше мутаций, тем больше новых свойств, появляются новые штаммы, обладающие новыми свойствами.

Малышев добавил, что коронавирус — это респираторный вирус, поэтому его симптомы схожи с простудой и гриппом. Малышев подчеркнул, что по первоначальным признакам сложно определить, каким именно вирусом болен пациент.

Ранее лор-врач Зайцев рассказал о влиянии коронавируса на хронические заболевания.

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