Назван срок восстановления полноценной работы официального сайта ГИБДД

Фото: Пресс-центр МВД России

Восстановления работы сервисов сайта Госавтоинспекции запланирован на 11 января. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты обновляют на портале программное обеспечение, чтобы привести аппаратно-программный комплекс в соответствие с требованиями безопасности.

— В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января, — говорится в сообщении ведомства.

Сбои в системе ГИБДД

18 декабря в работе информационной системы экзаменационных подразделений ГИБДД зафиксировали сбой.

Позже стало известно, что сбой в работе информационных ресурсов МВД произошел из-за коммунальной аварии в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

На следующий день в ведомстве сообщили, что сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили технические специалисты. Восстановление штатной работы серверов заняло у них полтора суток, оно проводилось в круглосуточном режиме.