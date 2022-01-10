Столичный психолог рассказала, как настроиться на учебу после новогодних каникул

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

К выходу с новогодних каникул на учебу необходимо готовиться заранее. При этом стоит обозначить цели, которые планируется достичь в новом году. Об этом рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Оксана Голерова.

По словам специалиста, стоит воспользоваться «Правилом трех секторов». Нужно разделить круг на три части и назвать их «Здоровье», «Рабочее пространство», «Цели и планы».

В секторе «Рабочее пространство» нужно отмечать все активности, связанные с подготовкой рабочего места и пространства дома для комфортной учебы. Стоит аккуратно разложить учебники и тетради, составить новое красочное расписание уроков, купить новые канцелярские принадлежности. Также необходимо выбросить ненужные записи, удалить старые файлы.

— Такой подход поможет создать комфортные условия для возвращения в школу и внутренне настроиться на учебу, — отметила Голерова в комментарии РИАМО.

Специалист добавила, что в секторе «Цели и планы» стоит записать все, к чему вы стремитесь в этом учебном полугодии и чего собираетесь достичь.

Ранее психолог дала советы, как настроиться на рабочий лад после новогодних каникул.