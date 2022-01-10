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В Госдуме предложили освободить россиян в странах с ЧП от оплаты роуминга

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Казахстане
Политика
В Госдуме предложили освободить россиян в странах с ЧП от оплаты роуминга
Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи разработает законопроект, освобождающий россиян, оказавшихся в странах с ЧП, от оплаты роуминга при соединениях с Россией. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн в понедельник, 10 января.

— Сегодня депутаты «Единой России» — члены IT-Комитета Госдумы обратились к Минцифры России и ведущим операторам связи («Большая Шестерка») с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Попав в чрезвычайные условия, наши граждане были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями, — рассказал парламентарий.

Данные условия, по его словам, привели к «ощутимым» расходам для граждан. Руководство Минцифры поддержало инициативу, лимит бесплатных разговоров и СМС предлагается установить в пределах двух часов в сутки, уточнил он.

Операторам связи направили обращения, предлагающие не тарифицировать вызовы и СМС для российских абонентов, находившихся в Казахстане с 5 по 19 января, добавил депутат. Текущий подход следует закрепить на законодательном уровне, отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

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