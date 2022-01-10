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Убрать елку и заработать: когда и как нужно вынести новогоднее дерево из дома

Георгий Соланович

Общество
Убрать елку и заработать: когда и как нужно вынести новогоднее дерево из дома
Фото: Pexels

Согласно древним традициям, если правильно снять с елки игрушки и вынести ее из дома в определенное время, то в дом можно привлечь денежный достаток.

Русские народные приметы гласят, что новогоднее дерево нужно вынести за порог до Крещения, 19 января. Однако многие люди считают, что елка должна находиться в квартире до 12 февраля — до Нового года по Восточному календарю. Чтобы попытать удачу и воспользоваться обеими традициями, новогоднее дерево можно до середины февраля оставить на балконе, а после выбросить.

Существуют и другие традиции: елку стоит вынести из квартиры, когда с нее начнут сыпаться игрушки, а ветви станут коричневыми, что будет свидетельствовать о проделках барабашки и наличии в дереве негативной энергии.

Снимать елочные игрушки тоже рекомендуется правильно. Сначала убираются шары и мишура, потом — звезда. Выносить елку на улицу нужно при дневном свете и под наблюдением соседей, передает Пятый канал.

8 января турецкий портал Medya Günlüğü опубликовал статью, в которой перечислены привычки россиян, вызывающие недоумение у иностранцев.

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